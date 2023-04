I Modà hanno già fatto il “tutto esaurito” a più di un mese dal concerto a Piano San Gregorio: pronta una data “bis”

Un successo andato ben oltre le aspettative, quando ancora il teatro Valle dei templi, a Piano San Gregorio, praticamente non esiste: deve ancora essere montato per il primo appuntamento della stagione estiva ed il concerto dei Modà, in programma il 6 giugno, è praticamente “sold out”. E siccome continuano ad arrivare migliaia di richieste gli organizzatori, con il benestare degli artisti, hanno deciso di concedere il “bis”. Ci sarà un secondo concerto dei Modà, che addirittura anticipa tutto il programma: si svolgerà infatti sabato 3 giugno. Sarà quindi il weekend della festa della Repubblica ad inaugurare ufficialmente la lunga “carrellata” di concerti estivi sotto i templi che peraltro è ancora in fase di definizione. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nomi degli altri artisti che arricchiranno un cartellone che si preannuncia ricco e variegato come quello dell’anno precedente.

Oltre al doppio concerto dei Modà sono già confermati quelli di Gianni Morandi l’8 agosto, Gigi D’Alessio il 20 agosto, Massimo Ranieri il 24 agosto, Francesco Renga e Nek il 27 agosto, Antonello Venditti e Francesco De Gregori il 30 agosto.

I Modà sono tornati al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”. Il ritorno - questa volta nei big - nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

Il ritorno sul palco del teatro Ariston e il successivo tour che vede anche Agrigento nelle tappe ufficiali sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia del gruppo.

Biglietti disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets) oppure telefonando allo 0922 25019.