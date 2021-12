Miss Italia, ecco Giada Rumè: la ragazza di Palma di Montechiaro che approda alla finale nazionale

C’è una ragazza originaria di Palma di Montechiaro tra le 30 finaliste dell’edizione 2021 di Miss Italia.

Si chiama Giada Rumè e oggi vive con la famiglia a Tornino.

Nelle prefinali di Roma, la giovane palmese è riuscita a conquistare la giuria.

"La notizia mi ha reso felice - ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino - e ci auguriamo che Giada possa andare fino in fondo in questa competizione.

Ma avrà bisogno dell’aiuto dei suoi concittadini: per questo rivolgo un invito a tutta la comunità palmese a sostenerla con i like e con il televoto. La nostra è una terra ricca di fascino e storia e come amministrazione stiamo lavorando da oltre 4 anni senza sosta. Stiamo portando il nome di Palma di Montechiaro in giro per il mondo. Adesso, siamo anche protagonisti a Miss Italia: un motivo in più per proiettare sempre più in alto la nostra città".