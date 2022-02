Miss Europe Continental 2022 slitta per la guerra in Ucraina, La Gaipa: "Scelta condivisibile"

"Condivido pienamente la scelta dell'amico Gaetano Quagliata, direttore esecutivo di Miss Europe Continental 2022". Lo ha dichiarato l'amministratore del Distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, dopo aver appreso la notizia che la direzione ha deciso di sospendere l'evento.

"In giorni più spensierati per l'Europa, che tutti speriamo arrivino presto - ha aggiunto La Gaipa - , torneremo a parlare di bellezza, di arte, di cultura e di tradizioni con una manifestazione che è una vetrina internazionale per la nostra destinazione".

Miss Europe Continental 2022 avrebbe dovuto tenersi ad Agrigento il 20 marzo, al teatro Luigi Pirandello, ma oggi la direzione ha deciso di comunicare alla stampa che "l’evento, a tema spiccatamente europeo, viene posticipato a data da destinarsi, in ossequio alla gravità della situazione internazionale, e in particolare dell’invasione Russa in Ucraina, e nel rispetto di chi in questi momenti vive momenti drammatici".