Minori e famiglie in condizioni di disagio, le domande per i voucher entro il 7 settembre

Le domande per il servizio di educativa domiciliare in favore dei minori e delle famiglie in situazione di disagio sociale si possono presentare fino al 7 settembre. Ad annunciarlo è l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo.

Il servizio, secondo quanto viene fatto sapere, sarà erogato attraverso dei voucher. "Il servizio - spiega Vullo - ha lo scopo di promuovere un benessere psico-fisico per i minori in situazioni di disagio e di svantaggio attraverso delle prestazioni di assistenza educativa domiciliare, finalizzato a forme di sostegno nei confronti delle famiglie beneficiarie che saranno prese in carico dal servizio sociale professionale per la stipula del patto di inclusione sociale al fine di supportare i minori nei processi di crescita educativa".

Le domande per gli aventi diritto vanno presentate in apposita istanza, da compilare in ogni sua parte attraverso la piattaforma "Servizio Sociale Digital" nella home page del sito istituzionale nella sezione Avvisi al link agrigento.serviziosocialedigitale.it, allegando certificazione ISEE in corso di validità, autocertificazione attestante i requisiti richiesti ed eventuali disabilità del minore.