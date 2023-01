Teatro Pirandello, doppio “sold out” e ovazioni per Ozpetek e Pannofino in “Mine vaganti”

Ovazioni e “tutto esaurito” per due giorni consecutivi. “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, che dopo avere firmato quello che è considerato uno dei sui film più amati dal pubblico ne ha realizzato una versione teatrale, ha conquistato il pubblico del teatro Pirandello. Applausi per tutti, per il protagonista Francesco Pannofino, celebre doppiatore (voce ufficiale di George Clooney) ma anche per tutti gli altri attori di un cast stellare composto, tra gli altri, da Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano e Simona Marchini.

Prossimo appuntamento mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio con Lucia Lavia in “Come tu mi vuoi” di Luigi Pirandello per la regia di Luca De Fusco. Prevendita online sul sito ufficiale del teatro Pirandello dove è già possibile acquistare i biglietti anche per il musical, scritto e diretto da Marco Savatteri, “Nella magia delle fiabe”che tornerà a grande richiesta il 4 marzo alle 18. Il 14 febbraio inoltre,, per San Valentino, è previsto uno spettacolo a tema dedicato agli innamorati.