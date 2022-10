Celebrazioni per il 3 ottobre, gli studenti incontrano i sopravvissuti dei naufragi

Sono più di 300 gli studenti, provenienti da tutta Italia e dall'Europa, che fra poco meno di due ore incontreranno i sopravvissuti dei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013 e i familiari delle vittime.

Non sarà il semplice racconto di quello che è stato, ma si procederà - nel cortile dell'istituto omnicomprensivo Pirandello - a domande e risposte affinché vi sia un interscambio formativo.

"Siamo commossi per le tante scuole arrivate da 19 paesi europei, oltre che da tutta l'Italia - ha detto Tarek Ebrhane, presidente del comitato 3 ottobre - . E' la prima volta che sono arrivati a Lampedusa anche tanti familiari dei sopravvissuti. Domani vogliamo coinvolgere tutta la comunità, aspettiamo una folla di persone per ricordare ed essere vicini a chi ce l'ha fatta".

Fra sopravvissuti dei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013 e familiari sono una sessantina circa gli eritrei ed etiopi già presenti nel cortile della scuola Pirandello. Domani, alla marcia di solidarietà, nell'ultimo giorno della "Giornata della memoria e dell'accoglienza", sarà presente anche il presidente della Camera Roberto Fico.

"Come sempre invitiamo tutte le istituzioni italiane ed europee, aspettavamo tante autorità per essere vicini a studenti, sopravvissuti e familiari, ma ci ha risposto, accettando il nostro invito, solo il presidente Fico. Ci hanno risposto anche alcuni del parlamento europeo e dell'agenzia per ricordare dare un segnale forte all'Europa", ha concluso Tarek Ebrhane.

Intanto il "Comitato 3 ottobre" ha chiesto che domani, anniversario del tragico naufragio che uccise 368 persone, diventi la "Giornata Europea della Memoria e dell'Accoglienza".