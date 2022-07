“Migliori pizzerie di Sicilia 2022”, il favarese Pistritto sale sul podio e sbaraglia la concorrenza

Ancora un riconoscimento per il pizzaiolo favarese Carmelo Pistritto che con la sua omonima pizzeria si è piazzato al terzo posto sul podio in cui sono salite le “eccellenze siciliane” di questa specialità tanto amata dagli italiani a tavola.

Il contest, organizzato da “All Food Sicily”, ha coinvolto 55 pizzerie dell’isola che si sono battute fino all’ultimo voto per 3 settimane. Quest’anno a vincere il primo premio, con 5078 voti, è stata la pizzeria “Bella Napoli” di Gela, gestita da Daniele Cacciuolo, premiato nel 2021 dal Gambero Rosso con due spicchi su tre. Poi un ex aequo per il secondo posto: 5062 voti per “Pizzika” di Mascalucia, gestita da Paolo e Vito Aurite, e per “Il Castello” di Petralia Sottana. Al terzo posto la pizzeria del favarese Carmelo Pistritto che ha totalizzato 3746 voti.

Ma la provincia di Agrigento figura anche in una sezione speciale, quella delle “Pizzerie a chilometri zero” (ovvero che utilizzano esclusivamente ingredienti che seguono la stagionalità del territorio), in cui ad aggiudicarsi il premio è stata la pizzeria “Granofino”.

L’edizione del 2022 è stata particolarmente sentita perché segna il ritorno alla normalità di un settore, quello della ristorazione, messo a dura prova dalla pandemia. E gli estimatori della pizza non sono rimasti indifferenti all’iniziativa votando in oltre 200 mila.