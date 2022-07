“Migliore pizzeria a km 0” per Granofino Restaurant, quando la cucina diventa simbolo del territorio

Fare cucina per valorizzare un intero territorio e ogni sua specificità, puntando ai prodotti a km0, fa dei ristoratori, pizzaioli, pasticceri, così come di ogni altra maestranza dell’arte della cucina agrigentina dei veri ambasciatori dell’enogastronomia dando una marcia al più al settore turistico.

Dentro quest'ottica si inserisce il riconoscimento arrivato alla pizzeria agrigentina, la Granofino Restaurant che ha vinto il Premio “Migliore pizzeria a km 0” in Sicilia, all'interno del contest "All Food Sicily", sbaragliando la concorrenza. Tra 55 pizzerie siciliane in gara Granofino ha raggiunto l'undicesimo posto tra i primi trenta scelti, con ben 2155 click.

Agli amici di Granofino Restaurant sono arrivati lodi e complimenti da Gabriella Cucchiara, presidente Fipe Confcommercio Agrigento. Valore di un riconoscimento, riportate dalle motivazioni di “All Food Sicily”e che Gabriella Cucchiara riprende: “Un premio che nasce dalla presa d’atto di una crescita esponenziale del comparto pizzerie in Sicilia in termini professionali, esperienziali, di capacità d’innovazione e di ricambio generazionale e soprattutto per il livello qualitativo dei prodotti e materie prime utilizzate”. Motivazioni che sono state condivise e fatte proprie da oltre 200.000 votanti.

"Come presidente provinciale di Fip Confcommercio Agrigento - dichiara Gabriella Cucchiara - manifesto, orgogliosamente, un plauso per la nostra associata, per un riconoscimento che evidenzia il forte legame e il radicamento al proprio territorio e per la grande attenzione nella scelta delle materie prime".