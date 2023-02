Grande fratello Vip, al “Game Night” Micol Incorvaia s’improvvisa attrice e diverte tutti

Continua l’avventura di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip, che ormai da settimane fa coppia fissa con Edoardo Tavassi. Dal ballo alla cucina non smette di stupire i suoi fan che sui social commentano con entusiasmo questa nuova versione dell’influencer che fa emergere la parte meno timida della sua personalità. La parte artistica di Micol piace e proprio nelle utlime ore la29enne si è cimentata anche in un’esibizione di recitazione un pò particolare.

Ieri sera,due febbraio, infatti è toccato al consueto appuntamento con il "GF Game Night" in cui i vipponi si esibiscono a turno in performance artistiche , format capitanato da Alberto che vede dietro al bancone come giuria gli attenti Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. Divertente l’intervento di Giaele e Micol che si improvvisano con il “Recita Melio”, durante il quale hanno interpretato copioni iconici di film con alcune difficoltà inserite piano piano dai giurati: dalla recitazione nei panni di cantante liriche alle pernacchie, passando per i versi degli animali, giravolte e saltelli, attimi divertenti in cui non sono mancate le risate.

Puntata scoppiettante del gioco che ha visto esibirsi anche Michela che ha imitato Nikita , Antonino e Attilio hanno invece interpretato Giulia Salemi, Giuseppe Garibaldi e Pamela Prati. Tavassi e Nicole invece hanno fatto una simpatica imitazione di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Si è chiuso lo show con Oriana, Onestini e Giaele in un balletto natalizio.

Nei giorni scorsi Micol era invece apparsa in versione conduttrice radiofonica durante il Gfvipradio.Intanto impazzano nella pagina ufficiale del Grande Fratello Vip le votazioni per scegliere la ship preferita del programma tra Edoardo e Micol, Edoardo e Antonella, Oriana e Daniele e Andrea e Giale. Numerosi i fan che hanno scelto i Tavassi ma le votazioni sono ancora aperte e tutto può succedere.