Micol Incorvaia canta la canzone di propaganda fascista “Faccetta nera”: rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip

Sta facendo discutere sul web l’episodio avvenuto poco prima della diretta di ieri sera, giovedì 10 novembre, del Grande Fratello Vip su Canale 5, quando Micol Incorvaia, la sorella di Clizia, ha intonato un paio di strofe della canzone “Faccetta nera”, considerata un simbolo della propaganda fascista. Il popolo social ha chiesto a gran voce la squalifica ma, ovviamente, non mancano i fan che la difendo ritenendo la polemica una inutile strumentalizzazione.

Micol avrebbe canticchiato “Faccetta nera” mentre si stava truccando. “Un bruttissimo messaggio per milioni di telespettatori. Ricordiamo che in Italia l’apologia di Fascismo é reato”: questo è quanto si legge su Twitter.

Per la sorella di Clizia si tratta del secondo episodio controverso dato che, poco dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, aveva raccontato a una concorrente del reality, Giaele De Donà, di come quest'ultima venga “vista” e quindi giudicata dal pubblico: azione che, a quanto pare, non sarebbe consentita dal regolamento.

Sul caso “Faccetta nera”, comunque, la produzione non ha ancora preso nessuna decisione ufficiale.

La canzone “incriminata” è stata scritta da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccione nel 1935 in occasione della grande diffusione di notizie da parte della propaganda fascista relative all'Etiopia e, in particolare, della schiavitù su parte della popolazione abissina. “Faccetta nera” celebra la colonizzazione e la cessazione dello sfruttamento del popolo abissino. Ma le sue interpretazioni sono piuttosto controverse: basti pensare che a Benito Mussolini non piaceva a tal punto da tentare di farla bandire. Non riuscendoci, il dittatore ripiegò nel censurare qualche verso.