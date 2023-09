Nuovo film di Michele Placido, si cercano comparse: ecco come partecipare

Al via il casting per la ricerca di comparse per il nuovo film di Michele Placido. La pellicola sarà prodotta da Goldenart, GapBusters, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Sicilia Film Commission.

Il casting è aperto a uomini e donne tra i 30 ed i 70 anni residenti in provincia di Agrigento e che corrispondano ad alcune specifiche caratteristiche.

Tra queste: non avere tatuaggi evidenti, chirurgia plastica o ritocchi evidenti, sopracciglia tatuate, unghie ricostruite, doppi tagli o tagli di capelli modern. Le donne devono essere senza shatush o meches, né capelli troppo lunghi, al massimo fino alle spalle.

Per partecipare - nel ruolo di comparsa, va ribadito - basta presentarsi presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento uno dei seguenti giorni dal 2 al 4 ottobre dalle 09.30 alle 17.30.

Ai selezionati è richiesta la piena disponibilità lavorativa per un massimo di quattro giorni dell’ultima settimana di ottobre. Per info scrivere al numero 320 9197925 o inviare una mail a: casting.eternovisionario@gmail.com.