Michele Guardì, spuntano i fuori onda choc del regista Rai: "La tr*ia è passata? Magalli un cane"

Un nuovo caso fuori onda sembra stia per scoppiare. Dopo gli audio choc di Andrea Giambruno, lanciati da Striscia la Notizia, adesso al centro dello scandalo finisce Michele Guardì, almeno stando ad alcune registrazioni diffuse dalle Iene. "Patriarcato, misoginia e omofobia in tv" è l'annuncio di lancio del servizio realizzato da Filippo Roma e Marco Occhipinti in merito al regista Rai.

Negli audio, Guardì impreca in primis contro Giancarlo Magalli, storico conduttore del suo programma I Fatti Vostri: "Cane Magalli, levatelo! Levatelo!", urla Guardì dalla regia. Poi continua rivolto a una donna: "Signorina sorrida, finga di esistere", "Che caz*o mastica, la puttan*". E ancora: "Due, mi è passata la tr*ia dietro per caso?", "Guarda quella deficiente là". E poi: "Guarda questo pezzo di merd*", "Ma levalo questo froc*o di merd*", si sente in altri audio registrati.

Guardì è un personaggio che ha fatto la storia della tv italiana. In decenni di carriera è stato a capo dei più importanti programmi Rai, fondatore di Uno Mattina, di Scommettiamo Che... e dei Fatti vostri, di cui è regista e autore ancora oggi. Oggi però, ad 80 anni compiuti, sembra sulla soglia di un vero e proprio terremoto mediatico. Dopo aver acquisito i fuori onda, le Iene vanno a chiedere conto direttamente al popolare volto tv, cercando un incontro fuori dagli studi Rai, ma lui sembra dileguarsi: per conoscere il prosieguo bisogna seguire la puntata di domani, martedì 28 novembre, in prima serata su Italia Uno.

Fonte: Today.it