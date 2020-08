Dissesto idrogeologico: Bivona, partono lavori su strada per Palazzo Adriano

Aggiudicati i lavori per il completamento e la messa in sicurezza della strada che collega Bivona con Palazzo Adriano. A darne notizia è la Regione Siciliana. Il consorzio di aziende che si è aggiudicato l’opera - i fondi ammontano ad un milione e 260 mila euro - con questi interventi andrà a chiudere una vicenda lunga trent'anni che hanno arrecato infiniti disagi gli abitanti di intere comunità che da questo asse viario avrebbero potuto ottenere importanti benefici, trovandosi lo stesso in un punto nevralgico.

Il progetto prevede che si interverrà su 5 chilometri dell'infrastruttura, realizzando lavori di adeguamento come la regolarizzazione planoaltimetrica e la risagomatura di alcune sezioni stradali. Si procederà quindi con il rifacimento della sovrastruttura stradale e con la realizzazione degli arginelli in terra. In ultima analisi, la sistemazione della rete di drenaggio.