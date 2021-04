Mercati di via La Malfa e Villaggio Peruzzo, il Codacons: "In arrivo bagni chimici"

"Non passano che poche ore dalla nostra richiesta di accesso agli atti sui mercati rionali e sul mercato agroalimentare all’ingrosso, che arriva subito il primo risultato. E' stato, infatti, già disposto che i mercati di Villaggio Peruzzo e Via Ugo La Malfa, siano forniti di idonei bagni pubblici del tipo chimico".

Lo ha detto il vice presidente provinciale del Codacons, Giuseppe Di Rosa, che aggiunge: "Noi onestamente avremmo gradito che con la stessa somma si mettessero a regime per Via Ugo La Malfa i bagni comunali già insistenti in quello spiazzo".