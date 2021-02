Manutenzione di tre strade provinciali, ecco come partecipare all'appalto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Scadrà alle ore 12:00 del prossimo 1 marzo 2021 il termine per la presentazione delle offerte relative all'appalto per i “Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo sulle strade provinciali n. 40 Menfi-Porto Palo, n. 57 Ribera-Borgo Bonsignore e n. 69 Sambuca-Adragna”, tramite procedura negoziata (svolta integralmente in modalità telematica) ai sensi della Legge 120/2020. L'importo a base d'asta dell'appalto è di 389.880,65 euro, compresi 8.765,65 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'apertura delle offerte avverrà il successivo 2 marzo 2021 alle ore 8.30 nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (via Acrone 27). L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, mentre i lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa aggiudicataria entro 365 giorni consecutivi e continui dal giorno del verbale di consegna dei lavori, il cui progetto esecutivo, elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n 49/2018.