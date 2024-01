Messa in sicurezza dei valloni, affidati i lavori: mezzi in azione

Al via i lavori di manutenzione dei valloni a Menfi. Ad annunciarlo, sul proprio profilo facebook, è il sindaco Vito Clemente. "Il 28 dicembre - scrive -, gli uffici competenti hanno ultimato l'iter amministrativo necessario per affidare i lavori di messa in sicurezza di tratti dei Valloni "Foce Mirabile" e "Torrente Mandrarossa".

I lavori, sempre secondo quanto fa sapere il sindaco, inizieranno lunedì 8 gennaio. Clemente, inoltre, annuncia che sono in programmazione anche gli interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione del "Vallone Gurra" ed è in fase di approvazione il progetto che riguarda i lavori di ripristino della sezione idraulica e di ricostruzione delle sponde danneggiate in prossimità del ponte di Bonera.