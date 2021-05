Vandali scatenati: distrutto il "dogtoilet", il sindaco: "Il servizio verrà ripristinato"

Era stato donato tre giorni fa dal Leo club di Menfi e installato, per aiutare i cittadini a tenere pulita l'area, in piazza Vittorio Emanuele. Il dogtoilet - il distributore di sacchetti per cani - è stato però già distrutto. Vandali scatenati a Menfi, vandali che non hanno tenuto in considerazione né il bel gesto, né l'obiettivo di quel distributore di sacchettini.

"Certamente si provvederà a ripristinare il servizio, bisogna insistere e inviare un messaggio di senso civico, gli spazi e servizi pubblici vanno preservati e curati" - ha detto il sindaco di Menfi Marilena Mauceri - .