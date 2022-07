Mare cristallino e spiagge dorate, un paradiso chiamato Menfi

Mare cristallino, spiagge dorate e paesaggi mozzafiato. Non siamo alle Maldive ma a Menfi in provincia di Agrigento, che anche quest'anno per la 26sima volta si è aggiudicata la Bandiera Blu ottenuta dalla “Foundation for environmental education”. Un paradiso a prova di biodiversità che può essere la soluzione adatta per chi desidera optare per una vacanza non troppo lontana dalla città. Ma quali sono le spiaggie più suggestive del comune di Menfi in generale? Dalle Solette al Serrone Cipollazzo, passando per la spiaggia delle Giache Bianche, c'è solo l'imbarazzo della scelta per passare una giornata di relax lontano dallo stress. Conosciamole meglio nel nostro tour tra le bellezze agrigentine.

Partiamo dalla spiaggia De Le Solette, in contrada Gurra di Mare. Situata tra Porto Palo ed il fiume Belice, confina con la riserva naturale Foce del Fiume Belice e presenta una costa rocciosa nel cui vallone si trovano diverse varietà vegetali e animai. Si può raggiungere in due modi: percorso naturalistico tra gli scogli oppure seguendo le indicazioni per Porto Palo e una volta finita la strada sterrata proseguire a piedi. In Contrada Berolino c'è l'incatevole spiaggia di Giache Bianche. Vi troverete davanti ad una distesa di ciottoli bianchi che fa da contrasto al mare turchese. Una meravigliosa esperienza da vivere anche nelle ore del tramonto tra colori stupefacenti.

Impossibile non fare un salto nella spiaggia di Porto Palo, antico borgo marinaro oggi fiore all'occhiello del comprensorio. Località balneare in cui spicca tutto l'azzurro del Mediterraneo. Un luogo incontaminato per chi cerca tranquillità. Merita di essere citata anche la spiaggia del Serrone Cipollazzo, sembrerà di essere in un'immensa duna, con una fitta vegetazione di canne il cui bulbo somiglia a una cipolla, da qui il nome "u cipuddazzu".