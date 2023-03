Proclamato “Giusto tra le nazioni”: al favarese Calogero Marrone la medaglia d’oro al merito civile

Medaglia d’oro al merito civile della Repubblica italiana, alla memoria, per il favarese Calogero Marrone, proclamato “Giusto tra le nazioni”. La cerimonia si è svolta nel Salone Estense di Varese e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Favara Antonio Palumbo.

“Un favarese - ha detto il sindaco - che, come ho detto nel mio intervento, seppur in un clima di terrore è rimasto umano e ha fatto la cosa giusta. La sua memoria verrà adesso fatta vivere attraverso una fondazione nata lo scorso anno grazie all’allora deputato Giovanni Di Caro. E’ stato per me un modo per confrontarmi con la comunità di nostri concittadini che vive in questa porzione di Lombardia, anche se i nostri cuori erano turbati dalla tragica morte del 12enne avvenuta mentre mi trovavo già a Varese. Un fatto tragico che mi ha colpito come amministratore e ancor prima come padre e come uomo e di cui ho ritenuto di parlare ad apertura del mio intervento, in quel contesto ufficiale".