Il sogno di Mattia si avvera: realizza un esclusivo foulard e Drusilla lo indossa

L’aspirante fashion designer agrigentino Mattia Barbadoro ha disegnato e realizzato un foulard “pensando” a Drusilla Foer: un accessorio unico che ha consegnato direttamente nelle mani dell’artista in occasione del suo spettacolo andato in scena sabato 10 settembre al teatro Valle dei Templi.

Drusilla, dietro le quinte, ha molto apprezzato l’originale regalo di Mattia e lo ha subito indossato posando in una foto con lui.

Mattia Barbadoro sta completando gli studi dedicati alla moda e il suo desiderio è diventare uno stilista: “Si tratta di un oggetto ‘custom’, cioè personalizzato e creato appositamente per lei - ha detto - e per disegnarlo mi sono ispirato ad Alighiero Boetti, un artista molto particolare che, nel realizzare le sue opere, utilizza una comune penna ‘Bic’. Le dimensioni del foulard sono 70 centimetri per 70”.

Drusilla Foer ha portato ad Agrigento, in una tappa della sua tournée, il suo spettacolo “Eleganzissima” che è stato seguito e apprezzato da circa un migliaio di spettatori sotto i templi illuminati. Si è trattato del penultimo appuntamento in cartellone del festival “Il mito nella Valle dei templi” che si concluderà con il doppio concerto di Eros Ramazzotti sabato 17 e domenica 18 settembre.