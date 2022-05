Cucina, il cocktail al melone Cantalupo realizzato da una studentessa licatese conquista gli chef stellati

La studentessa licatese Matilde Faraci conquista la giuria e ottiene un master gratuito di perfezionamento in cucina grazie al suo cocktail al melone Cantalupo.

Matilde figura tra gli allievi degli istituti alberghieri siciliani scelti dagli chef stellati Pino Cuttaia e Toni Lo Coco nell’ambito dell’iniziativa formativa promossa dalla Onlus Peppino Falcinio, dedicata ai giovani talenti in cucina. Matilde Faraci è stata l’unica studentessa della provincia di Agrigento a conquistare un posto per il prestigioso master al quale prenderanno parte altri ragazzi provenienti da Palermo, Erice e Mistrettta. Alle prove finali hanno partecipato 10 alunni i provenienti dagli istituti alberghieri dell’intera isola.

Pino Cuttaia e Toni lo Coco li hanno individuati ricercando per prima cosa l’attitudine ad intraprendere questo tipo di mestiere e poi i richiami, nelle elaborazioni, ai territori di provenienza. I quattro alunni selezionati l’indirizzo cucina e l’indirizzo sala-bar, novità introdotta in questa edizione. La madrina dell’evento è stata l’attrice e scrittrice Chiara Francini.

Matilde Faraci ha presentato alla commissione lo “Sweet melon” a base di centrifugato di melone Cantalupo di Licata, vodka al melone, gin, succo di limone, sciroppo ai fiori di sambuco, foglie di menta e spumante brut.

La studentessa licatese e gli altri 3 vincitori sosterranno un master formativo presso alcuni ristoranti stellati dell'associazione “Le soste di Ulisse”. Potranno inoltre iscriversi gratuitamente al primo anno dei corsi di laurea di scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità, turismo sostenibile, scienze e tecnologie alimentari e viticoltura ed enologia messi a disposizione dall'Università degli studi di Teramo.

“Ai ragazzi – ha detto lo chef due stelle Michelin e presidente dell’associazione “Le soste di Ulisse” Pino Cuttaia – voglio dire che senza passione al primo ostacolo si molla questo mestiere. E alla base deve esserci la cultura e lo studio, con cui si diventa grandi professionisti. La ristorazione è cambiata ed oggi è la sintesi di tanti mestieri. A questi giovani dico di avere sete di imparare, cultura del lavoro. Di non avere fretta e soprattutto di non guardare l’orologio perché un buon risultato non ha tempo. Cogliete opportunità come quella messa a disposizione della Onlus Peppino Falconio, tenendo ben presente le nostre tradizioni e il nostro Made in Italy”.