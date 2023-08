Master della Strada degli scrittori al via, presente anche il prefetto Romano

Ha preso il via questa mattina il master di scrittura della “Strada degli scrittori” che si svolgerà fino al prossimo 3 settembre all’interno del Polo Culturale “San Lorenzo” di via Atenea e che è promosso da Strada degli Scrittori, Treccani Accademia, Treccani Cultura e ha la direzione scientifica di Treccani.

A dare un saluto ai numerosi corsisti, che è stato anche una breve lezione sul tema dell’appuntamento culturale, cioè “Le parole della Musica”, anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Primi docenti, il consigliere delegato di Treccani Accademia Rossella Calabrese e il “Cuntastorie” Salvo Piparo. Il pomeriggio spazio al giornalista e scrittore Gian Mauro Costa e al musicista Mario Incudine, che si esibirà poi alle 21 sempre al Polo culturale “San Lorenzo” per un evento che è già sold out. Ieri sera sul palco della chiesa del Purgatorio sono saliti Salvo Piparo e Michele Piccione per uno spettacolo dedicato al “Cuntu” che ha trascinato i presenti, senza rinunciare all’impegno civile.