Massimo Puglisi conquista Berlino e Liverpool: premi come migliore regista e migliore “corto” in 2 festival internazionali

Altre due vittorie importanti per il cortometraggio “Chroma key” dell’agrigentino Massimo Puglisi. Ha ricevuto un importante premio al “Berlino International Short Film Festival” dove ha vinto il titolo di migliore regista in concorso. L’altro riconoscimento è arrivato durante il “Liverpool Indie Award” dove “Chroma Key” è stato premiato come migliore cortometraggio del Regno Unito. “Curioso per un Italiano - commentato Puglisi - essere premiato come migliore regista britannico nella città dei Beatles”.

Il cortometraggio è stato prodotto in Inghilterra con le musiche originali del musicista hollywoodiano Peter J. Robinson. E’ attualmente in concorso a Los Angeles.

Già disponibile su Youtube il trailer di circa un minuto e mezzo a questo indirizzo: https://youtu.be/h51xrYdnr-Y.