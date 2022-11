Maria Eleonora Hospital: il cardiochirurgo Massimo Salardino è il nuovo amministratore delegato

Da oggi il Maria Eleonaora Hospital di Palermo ha un nuovo amministratore delegato: si tratta del cardiochirurgo Massimo Salardino, già amministratore unico del “Medical center” ad Agrigento e in precedenza direttore operativo della struttura palermitana di GVM Care & Research.

“Sono onorato di ricevere questo incarico - ha detto Salardino - e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia. Il Maria Eleonora Hospital è da sempre hub di riferimento del sud Italia per il ciclo cuore in tutte le sue componenti: cardiochirurgia e chirurgia vascolare, emodinamica, cardioaritmologia e riabilitazione cardiologica, oltre che per le sue branche specialistiche quali urologia e oculistica. Ritengo pertanto fondamentale affrontare con determinazione le sfide del futuro, mantenendo alta la qualità dei servizi erogati nel rispetto del diritto alla salute”.

Il Maria Eleonora Hospital è una struttura riconosciuta a livello regionale per la vocazione alle specialità di cardiochirurgia, chirurgia vascolare ed emodinamica, con tecnologie di ultima generazione e approcci chirurgici e interventistici d’avanguardia. Un ospedale di Alta Specialità che mantiene viva l’attenzione alle richieste del territorio creando progetti di cura in collaborazione con le associazioni di quartiere, per una presenza ancor più capillare in città.

Salardino prende il posto di Giuseppe Rago.