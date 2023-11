"No alle esercitazioni militari a Punta Bianca": Lello Analfino aderisce al sit-in di protesta

“No alle esercitazioni, no alle guerre e si alla natura. Agrigento capitale della cultura merita un luogo, come Punta Bianca, libero dalle esercitazioni militari”. Questo è lo slogan lanciato in un video dal cantante Lello Analfino, storico leader della band “I Tinturia” che ha annunciato la sua adesione al sit-in di protesta contro le esercitazioni militari a Punta Bianca, manifestazione promossa dalle associazioni ambientaliste in programma per lunedì prossimo, 13 novembre.