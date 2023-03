Mandorlo in fiore, non solo sfilate ma anche spettacoli “al chiuso” per vedere i gruppi: ecco quanto si paga

Non solo sfilate per strada ma anche spettacoli “al chiuso” per il Mandorlo in fiore ormai entrato nel vivo. La possibilità di vedere i gruppi comodamente seduti in poltrona, al caldo e sotto un tetto, non è certo una novità. Ma adesso si conoscono i prezzi dei biglietti per assicurarsi un posto in platea al teatro Pirandello o al Palacongressi.

Si comincia martedì 7 marzo alle 20,30 con il galà “Patrimoni e tradizioni” al teatro Pirandello. Ma proprio per questo spettacolo non bisognerà pagare nulla: “L’ingresso - fanno sapere dall’ufficio stampa - è gratuito fino ad esaurimento dei posti ma bisogna prenotarsi contattando il botteghino del teatro allo 0922 590220”.

Poi si passerà all’appuntamento di giovedì 9 marzo alle 21, questa volta al museo archeologico “Pietro Griffo” (ex San Nicola). Si svolgerà lo spettacolo dei “Bambini del mondo” con la cerimonia di consegna del premio “Claudio Criscenzo” intitolato all’ideatore del festival che ormai da 20 anni porta ad Agrigento gruppi folk composti da bambini e ragazzi. Anche in questo caso (dato che nessuna indicazione è stata data in merito) l’ingresso è gratuito.

Si comincerà a pagare venerdì 10 marzo per lo spettacolo delle 20,30 al teatro Pirandello dove si esibiranno tutti i gruppi che partecipano al festival internazionale del folclore, gli stessi che si vedranno domenica pomeriggio al tempio della Concordia. In questo caso il biglietto costa 15 euro più i diritti di prevendita.

Sabato sono previsti invece 2 spettacoli al Palacongressi, uno pomeridiano alle 15,30 e l’altro serale alle 20,30. In entrambi i casi si esibiranno sempre i gruppi del festival internazionale del folclore ma i biglietti costeranno, sia di pomeriggio che di sera, 20 euro più i diritti di prevendita.

Per poi arrivare a domenica 12 marzo per la giornata conclusiva. Ed è qui che di novità possiamo parlare: ingresso a pagamento per entrare nella via Sacra dopo le 14 ed assistere allo show conclusivo ai piedi del tempio della Concordia e alla proclamazione del gruppo vincitore. Il costo è 5 euro (più i diritti di prevendita) e i tagliandi a disposizione sono 5 mila.

I biglietti per tutti gli spettacoli a pagamento sono acquistabili al Box Office in via Imera 27 (telefono 0922 20500 oppure on line all'indirizzo: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496.