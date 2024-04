Patologie cardiovascolari e metaboliche: internisti in piazza offrono screening e counselling gratis

Agrigento è l’unico capoluogo siciliano ad ospitare la prima “Giornata nazionale della prevenzione” organizzata dalla Società scientifica degli internisti ospedalieri (FadoiI) e dall’associazione nazionale infermieri Medicina (Animo). L’evento, patrocinato dall’Asp di Agrigento, si svolgerà sabato prossimo, dalle ore 10 alle 17. Coinvolti i medici e gli infermieri dei reparti di Medicina interna dei presidi ospedalieri della provincia che faranno screening e counselling per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e metaboliche.

L’idea è quella di promuovere la cultura della prevenzione come “un’arma” fondamentale per prevenire l’insorgenza delle principali patologie croniche e per questo che i medici internisti intendono sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sui rischi che uno stile sbagliato di vita porta con sé.

Non sarà necessario prenotarsi ma basterà recarsi presso la piazza Cavour di Agrigento per essere sottoposti a uno screening gratuito ed essere valutati da un medico. L’iniziativa è patrocinata anche dall’istituto superiore di Sanità, dalla Regione Siciliana, dalla Croce rossa italiana, dalla Medicina di genere, dal Comune e dall’ordine dei Medici di Agrigento.