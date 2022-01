“Màkari”, l’episodio girato ad Agrigento è pronto: ecco quando sarà trasmesso in tv

La data da segnare sul calendario è lunedì 7 febbraio: alle 21,25, su Rai Uno, andrà in onda il primo episodio della seconda stagione di "Màkari", la fiction tratta dai romanzi dello scrittore e giornalista agrigentino Gaetano Savatteri. S'intitola "Il delitto di Kolymbethra" e suggerisce chiaramente il luogo-chiave in cui si svolgeranno i fatti narrati: è il giardino immerso nel cuore della Valle dei Templi che, comunque, non sarà l'unico scenario "familiare" agli agrigentini che guarderanno l'episodio in tv: molte scene sono state realizzate anche nel centro storico, in piazza Municipio e all'hotel Villa Athena che, per l'occasione, è stato fatto diventare, nella finzione, una sontuosa villa ottocentesca. Con i protagonisti Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano ci saranno anche numerose comparse reclutate proprio in città e quindi tanta gente potrà riconoscersi sul piccolo schermo.

Intanto, lunedì 24 gennaio, la nuova stagione di "Màkari" sarà ufficialmente presentata in conferenza stampa alel 11,30. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul sito della Rai. Insieme agli attori principali ci saranno anche il regista Michele Soavi, il produttore Carlo Degli Esposti e il direttore di "Rai Fiction" Maria Pia Ammirati.

L'episodio è stato realizzato con il contributo economico del Comune di Agrigento e con la "Film Commission Valle dei templi" del Distretto turistico. "E' un grande investimento quello fatto dalla città di Agrigento - ha scritto in un post su Facebook l'assessore comunale al turismo Francesco Picarella - che punta alla valorizzazione del territorio attraverso il cinema. Non resta altro che attendere il 7 febbraio per vedere sulla prima rete nazionale la Valle dei Templi, il Giardino della Kolymbetra ed il centro storico".