Ondata di ricordi social a 2 anni dalla morte di Salvatore Moncada

È stata Facebook la "piazza" nella quale sono maggiormente confluiti i ricordi di coloro che hanno rivolto un pensiero all'imprenditore Salvatore Moncada. Il "re dell'eolico" è morto ad appena 59 anni, il 5 maggio del 2022 all'ospedale San Raffaele di Milano. A stroncarlo fu un infarto. Qualche giorno prima, all'inizio di aprile Moncada era salito sul tetto degli uffici incastonati nell'impianto ex Montedison che la sua azienda aveva provveduto anni prima ad acquisire dal Comune di Porto Empedocle.

Fu una protesta plateale, protrattasi per alcune ore tra trattative con le forze dell'ordine, parenti e amici che lo invitavano a desistere dalla sua voglia di avere giustizia. Moncada riteneva di essere al centro di una presunta persecuzione dalla procura. Non è un caso che tra i primi a rivolere un pensiero per commemorare l'imprenditore sia stati Marco Giglio, suo legale nelle varie traversie che minarono anche il corpo dell'uomo. Amici e parenti, ma anche chi non lo ha conosciuto, hanno scritto un pensiero sul social.

Ricordo commosso anche da quella che è stata la sua grande passione, la squadra di basket Fortitudo.