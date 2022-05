“Luoghi del cuore 2022”: Scala dei Turchi e Valle dei Templi sono in vetta alla classifica

Sono la Scala dei Turchi di Realmonte e la Valle dei Templi di Agrigento ad occupare rispettivamente il 2° e il 5° posto nella classifica provvisoria de “I Luoghi del Cuore” del FAI. Non è ancora trascorsa una settimana dal lancio dell'undicesima edizione della campagna nazionale per i cosiddetti “luoghi italiani da non dimenticare”, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e già il territorio agrigentino domina la “Top ten”.

A spiegare i dettagli dell’iniziativa, non nascondendo la propria soddisfazione, è il capo delegazione del FAI Giuseppe Taibi: “Il nuovo censimento è cominciato pochi giorni fa e già tra i primi cinque nella classifica notiamo sia la Scala dei Turchi con 800 voti che la Valle dei Templi con 448 voti. Questo è un primo importantissimo traguardo perché premia il lavoro che la delegazione ha svolto, in sinergia con le istituzioni e le associazioni, per la crescita del territorio. Un risultato, inoltre, che evidenzia l'interesse della comunità nazionale ed internazionale per questa provincia e che è di buon auspicio per la prossima candidatura di Agrigento a Capitale italiana della cultura. Invito tutti a votare i luoghi del proprio cuore”.

Oltre alla Scala dei Turchi e alla Valle dei Templi si può votare anche per il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, per il Castello Incantato di Sciacca o per la casa natale di Luigi Pirandello solo per fare qualche esempio. Per partecipare al censimento ciascuno può votare tutti i luoghi che desidera oppure farsi parte ancora più attiva creando un comitato e mobilitandosi per raccogliere voti. Si può votare fino al 15 dicembre.

Per conoscere l’elenco completo, basta consultare l’apposita sezione del sito del FAI dedicato alla manifestazione: www.iluoghidelcuore.it.