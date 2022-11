“Luoghi del cuore”, la Scala dei Turchi a due passi dalla vetta della classifica: si può ancora votare

Ultime settimane per votare i “Luoghi del cuore”: la speciale classifica del Fondo per l’ambiente italiano che quest’anno giunge all’edizione numero 11. C’è tempo fino al 15 dicembre ma, intanto, per quanto riguarda la graduatoria siciliana, la Scala dei Turchi di Realmonte è al terzo posto.

Superato il milione di voti ricevuti fino a oggi per questa edizione lanciata il 12 maggio, con la classifica nazionale provvisoria dei luoghi più amati dagli italiani - consultabile sul sito www.iluoghidelcuore.it - che registra continui cambi di posizione tra gli oltre 37.000 luoghi votati.

I giochi sono ancora apertissimi perché si sta entrando nella fase finale, la più intensa, in cui si moltiplicano le iniziative dei comitati attivi nelle raccolte firme e ogni voto si può condividere, affinché i propri luoghi del cuore diventino anche quelli di altri. Il censimento del FAI ha dunque una preziosa valenza culturale, ma anche sociale.

Grazie a questa iniziativa e alla massiccia partecipazione delle persone, il destino dei luoghi può davvero cambiare. Infatti, dopo l’annuncio dei risultati finali, a fronte della presentazione di un progetto concreto, verranno assegnati rispettivamente 50.000, 40.000 e 30.000 euro ai primi 3 luoghi classificati e 20.000 euro al bene al primo posto della classifica speciale “I Borghi e i loro Luoghi”. Inoltre, in in molti casi, la visibilità ottenuta dai luoghi più votati può stimolare lo stanziamento di ulteriori contributi.

Al momento, in Sicilia, la Scala dei Turchi è superata soltanto dal Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra (ME) e dalla spiaggia della Pillirina a Siracusa.

Per votare basta andare su www.iluoghidelcuore.it.