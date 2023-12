"Luoghi del cuore", si finanzia il recupero del Santuario del Cristo nero di Siculiana

Due beni culturali di Siculiana saranno recuperati con i fondi del Fai. Il Santuario del Santissimo Crocifisso e il Priorato di Sant'Andrea sono rientrati tra i "Luoghi del cuore" e sono gli unici due progetti siciliani tra i ventitrè a livello nazionale che il Fondo per l'ambiente italiano sosterrà.

In particolare è stato stanziato un contributo di 14mila euro, grazie anche al contributo di Intesa Sanpaolo, che permetteranno il restauro conservativo dell’altare maggiore e del coro ligneo. L’altare, un'opera in marmo composta da due ordini sovrapposti con al centro un tabernacolo a forma di tempio greco sormontato da una calotta in marmo di forma semisferica, è arricchito da marmi di colore verde che costituiscono lo sfondo di bassorilievi in legno dorato recanti scene bibliche e delle vite dei santi.