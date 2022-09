Alla Kolymbethra si fa la guerra, ma ai parassiti: in campo gli insetti utili

Insetti per uccidere parassiti delle piante. E' tutta qui (in una sintesi certamente banalizzante) la "lotta biologica", una tecnica che permette però di risparmiare all'ambiente l'impatto delle sostanze chimiche e preservare, comunque, il risultato finale in termini di raccolto.

Ed è quanto avviene ormai da qualche anno alla Kolymbethra, il "Giardino degli dei" gestito dal Fai, che dal 2018 usa alcune specie per combattere ad esempio la cocciniglia degli agrumi in collaborazione con l'Esa e la sua Biofabbrica di Ramacca.

"Nei giorni scorsi è stato eseguito l'ultimo lancio di insetti utili per la difesa biologica dei nostri agrumi - spiegano dal giardino sui Social -. Agli eccellenti risultati dei due precedenti interventi (i nostri alberi risultano ben protetti!) si aggiunge l'attività predatoria di quest'ultimo lancio che assicurerà ulteriore protezione dalle cocciniglie in questo periodo di prolungamento dell'estate, un tempo chiamato autunno".