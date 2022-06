Loredana Errore pronta a tornare sui palcoscenici con “Stelle”: nuovo album e una tournée che segna la rinascita

S?intitola ?Stelle? l?album della rinascita di Loredana Errore, quello che per lei si preannuncia come quello più importante della sua carriera. ?E? di gran lunga il lavoro discografico che più mi soddisfa - ha scritto sui social la cantante agrigentina, che nel 2009 arrivò al secondo posto nella classifica finale di ?Amici? dietro Emma Marrone - e non vedo l?ora che i miei fan e tutti gli appassionati di musica possano ascoltarlo?. L?uscita ufficiale di ?Stelle?, cominciato a registrare lo scorso dicembre e ultimato pochi giorni fa, è prevista alla fine dell?estate, quando in concomitanza verranno comunicate sui social le date del tour che la porteranno in giro per l?Italia segnando così la sua ?rinascita? dopo il periodo di stop imposto dalla pandemia. Le canzoni contenute nel nuovo album, prodotto da Riccardo Quagliato, sono in maggioranza tributi ad interpreti significativi per la carriera artistica di Loredana e promettono di esaltare le sue peculiari caratteristiche vocali.

?Sono davvero emozionata - ha detto la cantante - di trovarmi all?inizio di questo nuovo percorso della mia vita e non vedo l?ora di tornare sul palco dopo troppi anni di attesa?.

Dalle prime esibizioni a scuola, ai concerti di fine anno, interpretando una sua versione di ?Gli uomini non cambiano? di Mia Martini, Loredana Errore è approdata 13 anni fa alla scuola di ?Amici? di Maria De Filippi riuscendo a conquistare una combattutissima finale con Emma che, anche lei, a quei tempi, era praticamente una sconosciuta al grande pubblico.

Poi il sodalizio artistico con Biagio Antonacci che ha scritto per lei le prime canzoni tra cui ?Ragazza occhi cielo?: un titolo per lei molto autobiografico, a tal punto che tutti la riconoscevano proprio chiamandola in questo modo. Ha vinto numerosi premi tra cui il ?Wind music award? nel 2011. Ha anche duettato con Anna Tatangelo al Festival di Sanremo.

Un incidente stradale l?ha costretta a ritirarsi dalle scene e a mettere a rischio la sua carriera. Ma Loredana, con grande determinazione, è riuscita a risollevarsi trovando forza e conforto, come lei stessa più volte ha raccontato nella fede. Adesso la luce alla fine del tunnel: si è ?rialzata? ed è pronta a tornare quella di prima con un album che promette di stupire.