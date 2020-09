Lions club Valle dei Templi dona un cursore tattile al giardino della Kolymbethra

"Nell’azione lionistica di questo nuovo percorso, lavoreremo in sintonia con le linee programmatiche del distretto con umiltà, consapevolezza, generosità, gentilezza, con sobrietà”. Con queste parole la presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Mariella Antinoro, ha aperto l’anno sociale 2020-2021. La presidente Antinoro, confermata per il secondo anno durante il suo intervento ha presentato la squadra che lavorerà al suo fianco.

Presenti alla cerimonia di apertura, il governatore del Distretto 108YB Sicilia, Mariella Sciammetta, l’immediato past governatore, Angelo Collura, il presidente X Circoscrizione, Nicola Scaturro, il Presidente Zona 26, Emanuele Farruggia. Oltre alle autorità lionistiche presenti anche il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il direttore del Giardino della Kolymbethra ,Giuseppe Lo Pilato, e il Presidente Unione Italiana Ciechi di Agrigento, Giuseppe Vitello. Il Governatore Mariella Sciammetta nel corso della cerimonia, che si è svolta seguendo tutte le regole di prevenzione per l’emergenza Covid 19, ha consegnato al presidente Mariella Antinoro, un importante riconoscimento della Lions club International Foundation, il melvin Jones Fellowschip per il servizio prestato nella comunità e per l’acquisto di vaccini contro il morbillo destinati a bambini di comunità distanti. Durante la cerimonia i soci del Lions club Valle dei Templi hanno donato un cursore tattile per non vedenti ed ipo vedenti al giardino della Kolimbethra che è stato consegnato nelle mani del direttore della Kolimbethra Lo Pilato. Il prossimo 9 ottobre il cursore tattile sarà ufficialmente collocato nel corso di una cerimonia a cui presenzierà il governatore Sciammetta. Il presidente Antinoro insieme al suo staff ha già stilato il programma delle iniziative a cui lavorerà nel nuovo anno sociale, come sempre di grande impegno nei confronti del territorio e di servizio e solidarietà.