”Maternità sicura e zero orfani”, al teatro Pirandello il Leo Club raccoglie fondi per creare una sala parto in Burkina Faso

l foyer “Pippo Montalbano” del teatro Pirandello di Agrigento ha ospitato l’evento benefico, organizzato dal Leo Club Agrigento Host, a favore del TOD (Tema Operativo Distrettuale), denominato, per quest’anno sociale, “Maternità sicura=Zero orfani” per consentire l'allestimento di una sala parto in Burkina Faso, dotata degli strumenti medico-sanitari necessari a garantire un parto in sicurezza. L’occasione è servita anche per realizzare un evento culturale.

“Riteniamo fondamentale, come club, la cultura e siamo dell’idea che possano, anzi, debbano conciliarsi eventi benefici con eventi culturali, ciò che abbiamo messo in atto ieri. Riscoprire le nostre, nel caso di specie, traduzioni culinarie, è stato molto interessante”: queste le parole della presidente Marta Castelli.

Presentati, nel corso della serata, due libri dal titolo, rispettivamente: “I siciliani, i dolci, i Savoia” e “La pasta e i Savoia”, entrambi realizzati, a seguito di un accurato lavoro di ricerca storica, da Franco Di Guardo, Cavaliere dell’Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro.

All’evento hanno partecipato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l’assessore alla cultura del Comune di Agrigento Costantino Ciulla, il presidente del Lions Club Agrigento Host, il Cavaliere Emanuele Farruggia ed il presidente della decima circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia Giuseppe Rubino.