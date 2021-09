​”Viva Sofia: due mani per la vita”: Lions e Croce Rossa insieme per insegnare le manovre di soccorso in caso di emergenza

Nel corso del service ha anche relazionato lo storico Lillo Novella evidenziando l’importante storia per la città di Naro dell’ex collegio dei Gesuiti.

Un’iniziativa, insomma, per sensibilizzare ed informare i cittadini illustrando le manovre salvavita in caso di emergenza.

Con la partecipazione del sindaco Maria Grazia Brandara e la collaborazione del Comitato agrigentino della Croce Rossa Italiana (con il presidente Angelo Vita e l’istruttrice Simona Fiorino) sono state illustrate ai presenti le procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112/118, insegnando le manovre di disostruzione e rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

”Viva Sofia: due mani per la vita” è la manifestazione che si è svolta a Naro su iniziativa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi presieduto da Maria Assunta Iacona.