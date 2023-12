Lions Club Valle dei Templi, serata di beneficenza per i bambini al Teatro Pirandello

Teatro "Pirandello" stracolmo per lo spettacolo di cabaret “I due compari” con il duo comico palermitano Antonio Pandolfo e Marco Manera, promosso ed organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi per raccogliere fondi in favore del "Lions Club International Foundation", che destina risorse alla ricerca contro il cancro infantile.

Lo spettacolo – che ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, ha visto un pubblico divertito, grazie alla grande comicità e professionalità dei due attori protagonisti - e felice di avere contribuito ad una finalità benefica in favore dei bambini che lottano contro il cancro e delle loro famiglie in difficoltà. Ad oggi 4 bambini su 5 si salvano dal cancro grazie alla ricerca ed all’impegno per trovare nuove terapie e nuovi farmaci meno aggressivi. Il contributo sul palco dell'oncologo Antonino Savarino, ha fatto ancor meglio comprendere l’importanza della ricerca nella lotta contro il cancro.