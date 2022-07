Linosa, prima schiusa dell'anno di caretta caretta

E' in corso a Linosa la prima schiusa dell'anno di tartarughe caretta caretta. Il nido è stato deposto il 4 giugno. Fino ad ora sono nate 50 tartarughine e la schiusa proseguirà anche nelle prossime ore.

A Linosa il periodo di incubazione è ridotto per via delle alte temperature che raggiunge la sabbia e per lo stesso motivo la maggior parte delle tartarughe nate sono di sesso femminile.

Le operazioni di monitoraggio del sito di ovodeposizione sono gestite dal personale dell’area marina rotetta.