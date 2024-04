Sviluppa ottimismo e autostima: il limone è il frutto della felicità

Il succo di limone rappresenta la chiave per la felicità. Emerge da un'indagine di AstraRicerche per Polenghi Food.

E Ribera in questo senso, di felicità ne genera parecchia. La città famosa nel mondo per le arance è una delle massime produttrici ed esportatrici nel mondo anche del prezioso frutto giallo. Sono almeno 4 le aziende che operano nel settore, con notevoli spedizioni anche e soprattutto online. Il "Lunario" e il "Femminiello zagara bianca" sono ormai un must. Il profumo del frutto rende felici (36,3%) e mette di buon umore (33,1%).

È tra gli agrumi più amati

Il limone è tra gli agrumi più amati dagli italiani che lo reputano, insieme al suo succo, indispensabile in cucina (97,8%), per il benessere "fai da te” (33,6%) e la sua versatilità lo trasforma anche in uno strumento fondamentale per le pulizie casalinghe, soprattutto come sgrassante (50,5%)

Il limone e i suoi utilizzi sono uno scrigno curiosità, spesso sconosciute. Per il 70% degli italiani rappresenta il Belpaese, un orgoglio che orienta anche la scelta d'acquisto verso un prodotto 100% italiano (42%). Fondamentali anche la regione d'origine e la tipologia di coltivazione (39,7%) così come la varietà del frutto (30%) L'agrume è uno dei prodotti più acquistati dalle famiglie italiane (92,4%), che ne valorizzano il succo in numerosi modi, soprattutto in cucina.

Protagonista in alcune pietanze

Tra le pietanze dove il frutto la fa da protagonista ci sono il pollo (appunto) al limone (48,6%), il sorbetto (45,2%) e il pesce glassato al limone (43,2%)

Più della metà degli italiani dichiara di utilizzarlo come dissetante (56,6%).

La felicità a portata di mano ha un nome: il limone e il suo succo. Una conferma, quella delle proprietà benefiche dell'agrume, che viene anche dalla scienza: secondo numerosi studi, infatti, l'assunzione regolare e abbondante di succo di limone (e del limone) può promuovere alti livelli di ottimismo e autostima, così come ridurre il livello di stress.

Un patrimonio dell'umanità in sostanza, dagli innumerevoli utilizzi, la storia millenaria, abitudini di consumo e proprietà benefiche rappresentano uno scrigno di curiosità, spesso sconosciute. Tranne che a Ribera, dove il limone è di casa.