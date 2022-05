Scuola, gli studenti del liceo Empedocle protagonisti a "Uno Mattina in famiglia"

Gli studenti del liceo classico Empedocle di Agrigento protagonisti a Uno Mattina in famiglia. Una troupe di Rai1 sarà alla Valle dei Templi mercoledì per registrare un dialogo con lo "psicologo della strada" Stefano Pieri così chiamato per il modo innovativo di svolgere la professione.

L'iniziativa è stata coordinata dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto e dalla docente Maria Di Filippo. "Gli studenti – spiega la preside – affronteranno le tematiche proposte dal dottore Pieri sulle prospettive della cosiddetta Generazione P. Con questo termine si indica la generazione dei giovani dai 16 ai 25 anni che ha subito un impatto significativo dallo scoppio della pandemia".

La dirigente aggiunge: "Com’è noto, l’emergenza sanitaria ha drasticamente e improvvisamente cambiato le abitudini di tutti, ma ha stravolto, soprattutto, le vite di quei giovani che hanno dovuto cambiare i propri comportamenti e le proprie routine in un momento delicato della formazione e crescita. Gli alunni potranno, dunque, confrontarsi con lo psicologo, il quale porrà loro delle domande che verranno discusse insieme".

La trasmissione andrà in onda sabato 4 giugno alle 9.