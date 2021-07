Licata e il "Pomodorino Buttiglieddru" protagonisti a "Cotto e mangiato" su Italia Uno

Mercoledì 7 luglio alle 12.05 su Italia 1 andrà in onda "Cotto e Mangiato" condotto da Tessa Gelisio. Nella puntata verrà trasmesso un servizio su Licata e si parlerà del suo prodotto di eccellenza: il pomodorino “Buttiglieddru” da poco diventato presidio Slow Food.

Ad annunciarlo il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore all’Agricoltura Violetta Callea.



Siamo orgogliosi di aver raggiunto come comunità - è il commento dell’Assessore Callea - questo primo importante traguardo per il riconoscimento di qualità del nostro pomodoro tipico, coltivato da più di 50 anni. L'Amministrazione comunale sta supportando e continuerà a supportare i produttori agricoli per raggiungere quei traguardi e quei riconoscimenti di qualità che si attendono da troppo tempo. Ringraziamo l'Assessore Regionale all'Agricoltura Toni Scilla e il Dirigente del Dipartimento di Agricoltura Dario Cartabellotta, per aver finanziato e reso possibile il servizio televisivo. Come Amministrazione comunale ho avuto il piacere di incontrare lo chef stellato Andrea Mainardi che abbiamo portato in un campo coltivato a “Buttiglieddru” ove il Presidente dell'Associazione di tutela Enzo Graci ha egregiamente illustrato allo Chef tutte le qualità e gli impieghi - conclude Callea - del pregiato prodotto licatese.