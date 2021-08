Un libro dedicato al poeta Costantino Chillura, il ricordo e l'omaggio all'eremo della Quisquina

L’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina ha ospitato la presentazione del libro “Costantino Chillura- oltretutto”, dedicato al poeta Costantino Chillura scomparso nel 2019.

Il volume è a cura di Alfonso Leto, Luigi Capitano e Salvatore Presti con prefazione di Guido Valdini.

Si può acquistare con un contributo destinato all’iniziativa "lLbro sospeso", un fondo da destinarsi alla ristampa di questo libro o ad altre iniziative editoriali del Comune.

Una vera e propria una sintesi del multiforme genio letterario e artistico di Chillura è stata tratteggiata durante la serata che è stata arricchita con contributi audio e video di repertorio, frammenti frammenti evocativi delle musiche e del teatro da lui amati.

Rino Lazzara ha letto alcuni brani scelti dal libro, mentre i curatori dell'edizione sono intervenuti per approfondire la figura di Chillura.

Conclusioni affidate all’aassessore Giovanna Ferraro e al sindaco Francesco Cacciatore.

Presente anche la vedova di Costantino Chillura, Ester Cremona, che ha ringraziato i presenti.

Il libro ricostruisce, attraverso tutte le tappe della maturazione espressiva e linguistica del poeta, una piccola antologia di testi e manoscritti (editi e inediti), immagini e testimonianze che rappresentano, anche per le nuove generazioni, l’esempio originalissimo di una ricerca di altissimo valore. Si tratta anche dell'occasione per spronare l’editoria ad approfondire la conoscenza dell’autore e a programmare in futuro una più vasta pubblicazione di opere inedite.