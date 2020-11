Un libro raccoglie le storie di 32 carabinieri: due sono agrigentini

C'è anche la storia di due carabinieri agrigentini, ormai in pensione, nel libro "Amarcord - La Nostra Arma", un testo stampato in sole 300 copie e senza alcuno scopo di lucro, che raccoglie la vita e l'operato di 32 ex carabinieri di tutta Italia.

Il testo è stato voluto dal cavaliere Giovanni Govoni, 74 anni, di Vallecrosia (Imperia) luogotenente dei Carabinieri a riposo nel ruolo d'Onore, e tra gli altri raccoglie appunto aneddoti e spunti di vita vissuta del maresciallo cpl Girolamo Angileri, presidente della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Ribera e il socio carabiniere in congedo Giuseppe La Mendola di Agrigento.

"I loro racconti - dice una nota - sono vere e proprie testimonianze, che come tessere di un mosaico s'inseriscono nella storia dell'Arma e d'Italia. Indossare una divisa, ossia mettere la propria vita a disposizione della comunità, è una scelta che influenza l'intera esistenza di chi la compie. Più che un mestiere, quella del Carabiniere é una missione, la quale è quella di salvaguardare alcuni diritti fondamentali dei cittadini, diritti sanciti dalla Legge ed indispensabili ad una pacifica convivenza".