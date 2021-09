Libero Consorzio, prorogato l'incarico di commissario straordinario a Vincenzo Raffo

Vincenzo Raffo rimane commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento (ex Provincia). La proroga è stata decisa dal presidente della Regione Nello Musumeci su proposta dell’assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto. Il provvedimento riguarda altre ex Province in Sicilia.



Per quanto riguarda le città metropolitane, sono stati confermati Salvatore Currao a Palermo e Francesca Paola Gargano a Catania. In tali contesti i commissari hanno i poteri del Consiglio, dato che le funzioni di sindaco metropolitano e di presidente della Conferenza della città metropolitana sono esercitate dai sindaci dei capoluoghi.



Nei 6 Liberi Consorzi sono stati prorogati: Vincenzo Raffo (Agrigento), Duilio Alongi (Caltanissetta), Girolamo Di Fazio (Enna), Salvatore Piazza (Ragusa), Domenico Percolla (Siracusa) e Raimondo Cerami (Trapani). Qui i commissari esercitano le funzioni sia del presidente che del Consiglio.