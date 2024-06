Libero consorzio, 660 mila euro per rifare cinque strade provinciali

Partono i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cinque strade provinciali. È fissato alle 12 del prossimo 19 luglio il termine per la presentazione delle offerte per l'affidamento delle opere.

Il bando, pubblicato sulla home page del Libero consorzio comunale di Agrigento, riguarda la strada 26A Cammarata-confine provincia di Palermo, 28 Montallegro-bivio Siculiana-Raffadali, 52 Ponte Platani - Ficuzza-fattoria Montoni Vecchio- Perciata, 53 Bivio Sparacia-Montoni nuovo-Ponte Platani-Ficuzza-Perciata e 56 bivio 75 (ex strada statale 115)-Siculiana marina.

Anche in questo caso si tratta di una procedura di gara gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero consorzio.

L'importo a base d'asta dell'appalto è di 660.000 euro, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi statali.

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione entro le 12 del 19 luglio prossimo, mentre l'apertura delle offerte telematiche avrà luogo nella sala gare del gruppo contratti del Libero consorzio (Via Acrone, 27 - Agrigento) a partire dalle 8 del 23 luglio. I lavori prevedono la sistemazione dei tracciati nei punti interessati da cedimenti della sede stradale, realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggi dei fronti trattati, realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale e di barriere di protezione e altri interventi per migliorare le condizione generali e la sicurezza delle strade interessate.

Il bando completo di gara e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili al link: