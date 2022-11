Strade e ponti: oltre 2 milioni per manutenzione e messa in sicurezza

Oltre 2 milioni di euro per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di ponti e strade. Il Libero consorzio dei Comuni ha approvato due progetti esecutivi che scaturiscono da differenti linee di finanziamento.

Il primo progetto esecutivo riguarda l'accordo quadro per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le strade provinciali 31 Cattolica Eraclea-Cianciana, 17 Siculiana-Raffadali, Spinasanta-Villaseta, 32 Ribera-Cianciana, 34 Bivio Tamburello-Bivona, 37 Sciacca-Caltabellotta-San Carlo e sulla provinciale ex consortile 28 Voltano-Molinazzo-Zotta d'argento.

La spesa prevista è di 1.678.100 euro, finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

Il secondo progetto esecutivo riguarda l'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e l'eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le strade provinciali 17 Raffadali-Siculiana, strada statale 118 Joppolo Giancaxio, 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea, 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali e 77 Montaperto-Busoné, finanziati con decreto del ministero delle Infrastrutture 49/2018 per un importo di 500.000 euro.

Entrambi i progetti sono stati trasmessi all'Ufficio gare e contratti per la programmazione e lo svolgimento delle procedure di gara che saranno effettuate in modalità telematica.