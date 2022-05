Giardino botanico, al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

Inizieranno a breve i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza al giardino botanico di Agrigento. E' prevista, nei prossimi giorni, la consegna dei lavori, dopo la firma del contratto, con l'impresa Veri Restauri, aggiudicataria dell'appalto.

Lo rende noto il Libero consorzio con una nota. I lavori consisteranno nella messa in sicurezza del costone roccioso a nord e nel ripristino di alcune parti della struttura di via Demetra, nonché nella fornitura di nuovi arredi. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la piena fruizione della struttura, in particolare per la possibilità di ospitare nuovamente eventi culturali e di spettacolo, saltati per diversi anni a causa del pericolo di distacco di blocchi di arenaria dalla parete sovrastante il piazzale.

I lavori, secondo quanto fa sapere l'ente, consentiranno la pubblica fruizione "di uno spazio unico in città che incrementerà l'offerta culturale e turistica anche a supporto del più vasto progetto che candida Agrigento a capitale della cultura per il 2025".