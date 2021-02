Libero consorzio, al via le gare per la manutenzione degli edifici scolastici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Previste le gare per i lavori di manutenzione straordinaria per alcuni edifici scolastici dell’Ente

Agrigento 12 febbraio 2021

Il Libero Consorzio intende avviare una serie di lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente, mediante una serie di gare che riguardano la provincia di Agrigento.

Entro il 1 marzo si potranno inviare le istanze per l’indagine di mercato relativa alla procedura negoziata per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero consorzio comunale di Agrigento. Gli interventi riguardano il Liceo classico "Empedocle" di Agrigento, l’I.T.C "L. Sciascia" di Agrigento, l’I.P.A. "E. Fermi di Licata e l’Istituto Magistrale "M. L. King" di Favara.

Il progetto esecutivo prevede la spesa massima di 370 mila euro per interventi straordinari. Le opere da effettuare vanno dal ripristino e le impermeabilizzazioni di parti di immobile, il rifacimento di intonaci esterni ed interni, il ripristino dei soffitti, la riparazione di porte in legno, la tinteggiature per interni, il ripristino delle pavimentazioni. Per una dettagliata descrizione dei lavori richiesti occorre consultare la home page del sito del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it, nella sezione gare ed appalti.

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del primo marzo 2021, l’apposito modulo predisposto dal Libero Consorzio. Il documento è scaricabile nel Portale Appalti del sito www.provincia.agrigento.it.

L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il giorno 3 marzo 2021 alle ore 09:00 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di Via Acrone 27 ad Agrigento.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, seguendo le previsioni dall'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alle sedi Urp del Libero Consorzio oppure chiamando i numeri verdi 800315555 oppure 800 236 837.