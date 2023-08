Manutenzione strade, scuole e stabilizzazione precari: il commissario Sanzo si congeda e traccia il bilancio

Scade il mandato del commissario staordinario del Libero consorzio di Agrigento, Raffaele Sanzo. Il funzionario ha salutato dirigenti e dipendenti tracciando un bilancio della sua attività durata un anno e mezzo.

"E' stata posta attenzione - si legge in una nota dell'ente - verso l'ambiente, il turismo, la viabilità, la manutenzione delle strade provinciali, le scuole superiori, il personale, i servizi sociali, la pubblica istruzione ed altro ancora. In tale ottica si è posta l'attività di indirizzo, intrapresa dal commissario, sui temi ambientali, priorità principale in vista dell'appuntamento Agrigento 2025".

Il Libero consorzio ricorda, inoltre, "i provvedimenti di lavori e messa in sicurezza sulle strade provinciali per pericoli imminenti e finanziamenti adottati dal settore tecnico, impegnato nella fase di progettazione nel cantiere del PNRR, i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per pianificare le attività scolastiche e preparare l'ingresso, ormai imminente, degli studenti fra qualche settimana e la stabilizzazione dei 120 dipendenti (ex precari) ai quali si è garantità stabilità economica e professionale".